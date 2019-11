Evento informativo “Blockchain Now”

Cagliari, 6 Nov 2019 – La Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna ha patrocinato, su proposta dell’On. Sara Canu, l’evento informativo organizzato dalla Scuola di formazione EVLab di Cagliari sul tema della nuova tecnologia Blockchain.

L’evento, Blockchain Now, si terrà domani, 8 novembre, presso la Sala Anfiteatro in via Roma 253 alle ore 15.30 e ospiterà gli Assessori agli Affari Regionali e alla Sanità, oltre a massimi esperti della materia, tra cui lo sviluppatore blockchain del Ministero della Difesa; si parlerà della possibilità di utilizzo, nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle aziende, di questa nuova tecnologia nota per essere applicabile, potenzialmente, a tutti i settori dell’economia e della governance, nonché della possibilità di regolamentare la materia a livello regionale.

L’incontro è aperto e gratuito, ci si può prenotare all’indirizzo mail: segreteria@evlab.it