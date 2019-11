Consiglio Sardegna – Il consigliere Francesco Stara comunica l’adesione al partito di Matteo Renzi – Italia Viva-.

Cagliari, 6 Nov 2019 – “Ho deciso di aderire al nuovo progetto politico Italia Viva in quanto condivido il percorso politico che si propone di mettere le basi per una nuova fase centrista, riformista e liberale che sia la vera alternativa ad una politica populista e sovranista” con questa dichiarazione Francesco Stara si propone quale primo esponente nella massima assemblea regionale sarda quale portavoce del nuovo partito guidato da Matteo Renzi.

La scelta non cambierà per il momento l’assetto del gruppo Progressisti al quale Stara ne conferma l’adesione. Com