Comune di Cagliari – Convenzione biennale con i Caf: al via le manifestazioni di interesse

Cagliari, 6 Nov 2019 – Il Comune di Cagliari intende stipulare una convenzione, per il periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2021, con i Caf per la gestione gratuita del servizio di assistenza relativa alla concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell’assegno di maternità.

I soggetti che vogliono partecipare alla procedura, possono presentare la propria manifestazione di interesse inviando una mail all’indirizzo PEC: sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it.

I requisiti e le modalità di presentazione dell’istanza sono contenuti nell’Avviso integrale disponibile sul sito www.comune.cagliari.it nella sezione “Comune/Bandi di Gara e Avvisi/Altri Bandi e Avvisi”.

Non è stato stabilito un termine perentorio di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse che potranno essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso (5 novembre 2019) e fino al 30 novembre 2021 ad un mese prima dal termine del periodo previsto per la convenzione. Com

