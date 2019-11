Acli provinciale Sassari – Nasce il Forum del Terzo Settore della Provincia di Sassari

Sassari, 6 Nov 2019 – Nasce il Forum del Terzo Settore della Provincia di Sassari. Venerdi 8 Novembre si riunisce il comitato promotore costituito dalle Associazioni aderenti al Forum Nazionale. Si tratta di un’importante novità per gli Ets della nostra Provincia.

Per il prossimo 8 novembre è stata convocata una riunione alla quale sono invitate tutte le organizzazioni del territorio facenti parte dei coordinamenti regionali e nazionali del Forum.

L’appuntamento è fissato per le 17,30 nella sede Anteas in via Bottego a Sassari. All’incontro sarà presente la Portavoce regionale del Forum Stefania Gelidi che illustrerà la bozza degli statuti regionale e territoriale.

Vista l’importanza dell’iniziativa si invitano gli Enti del Terzo settore della provincia di Sassari a partecipare.

Tra i promotori vi sono Acli, Uisp, Arci, Anteas, Anpas, Salesiani e Federsolidariet