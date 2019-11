Controlli e perquisizioni nella via dello spaccio da parte dei carabinieri della compagnia di Villacidro finiti con l’arresto di due pregiudicato del paese.

Villacidro (Su), 5 Nov 2019 – Questa notte e fino alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro ed i colleghi della Stazione di Gonnosfanadiga, nel corso di un servizio mirato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nella Via Asproni.

Le attività condotte con l’impiego di 10 militari hanno portato all’arresto in flagranza di D.R., 44enne, disoccupato del paese, pregiudicato e di F. V., 67enne, pensionato di Villacidro, anch’egli pregiudicato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, che monitoravano i movimenti nella via in questione già da diversi giorni, durante la notte hanno dato il via al blitz che ha avuto inizio con la perquisizione personale di D.R., trovato poi in possesso di alcuni grammi di marijuana. Le successive perquisizioni effettuate nell’abitazione dell’uomo e presso la casa di F.V., hanno consentito di recuperare 2 kg di marijuana in parte sfusa ed in parte in confezioni sottovuoto; 17 contenitori in vetro contenenti essenza di marijuana e alcol; 14 sostanza stupefacente tipo hashish; 5 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina; 3 bilancini di precisione; materiale vario per il confezionamento e sostanze da taglio; 900 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Allo stato non risultano collegamenti tra i due uomini.

Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati portati davanti al giudice monocratico presso il tribunale di Cagliari per il rito direttissimo, previsto per oggi.