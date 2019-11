Controlli sulle strade di competenza dei carabinieri delle compagnia di Siniscola e Lanusei per cercare di contrastare le stragi del sabato sera, 5 giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza

Siniscola-Lanusei (Nu), 4 Nov 2019 – I carabinieri delle compagnie di Siniscola e di Lanusei, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alle stragi del sabato sera, hanno denunciato 5 giovani, tutti di età compresa tra i 25 e i 30 anni, perché sorpresi alla guida sotto gli effetti dell’alcool con un tasso superiore a 0,8 g/l.

Patenti di guida ritirate e sanzioni per un totale di 4.000 €.

L’attività di prevenzione messa in campo dai militari, ha consentito, inoltre, di sanzionare per ubriachezza molesta un 44enne e un 39enne per guida senza patente.

Emerge chiaramente che, nonostante sempre tanti, sono ancora troppi i conducenti che si mettono alla guida dopo avere ecceduto nel bere, con l’elevato rischio di causare incidenti, spesso tragici, purtroppo.

I controlli proseguiranno anche nel prossimo fine settimana con mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.