Omicidio stradale a Cagliari: un 61enne di Cagliari investe giovane di 29 anni e muore sul colpo e poi scappa, nella notte si consegna ai carabinieri di Via Nuoro

Cagliari, 2 Nov 2019 – Stanotte, intorno alle 02:00, un uomo di 61 anni, incensurato, ha effettuato un’inversione di marcia in viale Marconi con la sua auto e nel girare ha investito un motociclista di 29 anni, che, a seguito dell’urto, è morto sul colpo.

Il responsabile in quella circostanza invece di fermarsi e soccorrere la vittima si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce ma qualche ora dopo, intorno alle quattro, si è costituito presso la caserma dei carabinieri del comando provinciale di via Nuoro dove ha ammesso interamente le sue responsabilità. Quindi è stato portato per i controlli di circostanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità e in seguito l’uomo è stato oggi deferito alla competente Procura della Repubblica dai carabinieri per il reato di omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato di animare la vittima, nonché il personale della locale Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi stradali del caso.