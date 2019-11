Maltempo Sardegna – Piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna

Cagliari, 2 Nov 2019 – Permane e si protrae il maltempo sulla Sardegna. A partire dal primo pomeriggio di oggi (sabato 2 novembre 2019) e per le prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni moderate, localmente elevate, a carattere di rovescio e temporale sui settori Occidentali.

A voce dell’Avviso di Condizioni meteorologiche avverse (link più sotto) diramato dalla Protezione Civile regionale, a partire dalla notte si prevedono inoltre, venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani, domenica 3 novembre 2019. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sino alla mezzanotte di oggi (sabato 2 novembre 2019) è valevole anche l’Allerta Gialla per rischio idrogeologico su tutta la fascia Occidentale dell’Isola. Com

Condividi su...