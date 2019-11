Gdf Cagliari: attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti: i Baschi Verdi e cinofili arrestano uno spacciatore a Sant’Elia.

Cagliari, 2 Nov 2019 – Nella giornata di ieri i Baschi Verdi e unità Cinofili della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari hanno arrestato un ventitreenne cagliaritano colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sviluppando le informazioni acquisite nel corso del quotidiano controllo del territorio, dopo una breve attività di appostamento in piazza Lao Silesu, nel quartiere di Sant’Elia, i militari hanno assistito alla cessione di una dose di sostanza stupefacente e sono immediatamente intervenuti, riuscendo a fermare sia l’acquirente che lo spacciatore prima che potesse allontanarsi.

L’arrestato aveva occultato sulla propria persona due dosi di marijuana per 4,3 grammi di sostanza e due dosi di cocaina per 0,7 grammi di sostanza. La dose appena ceduta era invece di 2,5 grammi di marjuana. Allo spacciatore sono stati altresì sequestrati 345 euro in banconote di piccolo taglio provento dell’attività illecita.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto inizialmente agli arresti domiciliari in attesa della direttissima celebrata stamane e durante la quale l’arresto è stato convalidato e l’imputato autorizzato alla messa in prova.

L’acquirente, un ragazzo cagliaritano di 19 anni, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura.

Nel corso del 2019, l’azione della Guardia di Finanza di Cagliari nello specifico settore, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse e articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 261 soggetti (di cui 33 minori), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di 65 persone, all’arresto di 42 spacciatori ed al sequestro di 18 kg di cocaina, 6,3 kg di marijuana, 19,7 kg di hashish, 6 kg di eroina e 86 spinelli.