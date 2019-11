Selargius (Ca), 1 Nov 2019 – Verso l’ora di pranzo di ieri al supermercato di via Gallus entra come un normale cliente ma, dopo un breve giro tra gli scaffali s’intrufola all’interno del box spogliatoio in uso ai dipendenti del negozio dove, poi, approfittando della posizione defilata dei locali e senza preoccuparsi di non fare troppo rumore, M.G. 49 anni, residente a Quartucciu, con a carico svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio, ha forzato le serrature degli armadietti con un cacciavite portando via il denaro, effetti personali, oggetti vari e documenti.

Pero, poco dopo, il forte rumore metallico, proveniente dallo spogliatoio, ha messo in allarme una dei titolari del market, la quale ha sorpreso il pregiudicato proprio mentre sta per darsi alla fuga dopo aver forzato complessivamente 6 armadi. Ma la titolare ha richiamato l’attenzione degli altri dipendenti che hanno bloccato il ladro sino all’arrivo dei carabinieri della Stazione CC di Selargius in servizio di controllo del territorio.

Per M.G., che lo scorso 22 ottobre era già finito nelle mani in flagranza di reato dei colleghi della Stazione cc di Quartu per la rapina commessa al punto vendita quartese di Saponi e Profumi, con l’accusa di furto aggravato e su disposizione dell’A.G., è stato messo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che si terrà sabato 2 novembre.

Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.