Per la notte del fuori luogo carnevale americano servizio a largo raggio dei carabinieri della compagnia di Carbonia con la collaborazione della Gdf e Ispettorato del lavoro.

Carbonia, 1 Nov 2019 – Controlli a tappeto nella notte della festa di Halloween da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia mirati ai luoghi di aggregazione giovanile, discoteche e pub. In particolare, il servizio si inserisce nel contesto di attività ispettive volute dal Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, finalizzate a contrastare i fenomeni delinquenziali giovanili legati all’abuso e al consumo di alcol e droga alla guida e nei locali notturni.

Nello specifico, le attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia, agli ordini del Cap. Lucia Dilio, sono cominciate all’una del mattino circa, all’interno e nei pressi di un discopub del centro cittadino.

Il blitz è scattato al termine di una pregressa attività investigativa, svolta dagli investigatori dell’Arma della cittadina, sugli eventi organizzati in discoteca. E quando i militari, coadiuvati e supportati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza di Cagliari e della Tenenza della Gdf di Iglesias, e dagli ispettori del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cagliari, sono entrati all’interno del locale frequentato da giovanissimi, hanno scoperto immediatamente la presenza di lavoratori “in nero”. In particolare, sono stati individuati, impegnati in attività lavorativa, 17 dipendenti risultati tutti totalmente privi di regolare assunzione e di copertura assicurativa. Per tale motivo, nei confronti del proprietario dell’attività sono state irrogate sanzioni, oltre al recupero della contribuzione previdenziale con relativa regolarizzazione del rapporto di lavoro, quantificate in circa 64.000 euro. E, inoltre, al proprietario del locale, è stata contestata la mancata installazione all’uscita dal locale, di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela nonché l’assenza della prevista tabella con la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, per cui sono state elevate ulteriori sanzioni. Quindi l’attività imprenditoriale è stata sospesa e il locale sottoposto a chiusura.

I controlli in città hanno anche riguardato la ricerca delle sostanze stupefacenti, effettuati “a tappeto”, grazie al contributo delle unità cinofile antidroga: sono state recuperate numerose dosi di sostanza stupefacente, per lo più hashish e marijuana ma anche grammi di cocaina che gli avventori, moltissimi minorenni, hanno abbandonato a terra alla vista degli animali. Ma questi accorgimenti non sono serviti ad evitare guai a tre minori, due 16enni e un 15enne, che sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori poiché trovati con spinelli e dosi di hashish e marijuana. A questo punto i minorenni controllati sono stati portati in caserma e poi riaffidati ai rispettivi genitori.

Il servizio è poi proseguito su strada, con controlli alla circolazione, per mezzo dei quali i militari hanno denunciato F.P, di 25 anni, pescatore di Carbonia, già con altri precedenti di polizia, responsabile di guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri lo hanno fermato, alle ore 4 circa, mentre transitava a forte velocità a bordo della propria auto in piazza Ciusa, in quel momento affollata da numerosi gruppi di giovani, usciti poco prima dai limitrofi locali notturni. Quindi è stato sottoposto a controllo con etilometro e sorpreso con un tasso alcolemico di molto superiore al milite consentito nonché privo della patente di guida e di assicurazione. Perciò è stato denunciato all’A.G. ed il suo veicolo sottoposto a sequestro.