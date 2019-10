Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Tonara: carabinieri della locale compagnia denunciano due giovani.

Tonara (Nu), 31 Ott 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Tonara hanno denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio e hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un assuntore.

I militari dell’Arma del paese famoso per il torrone, nell’ambito di servizi straordinari di controllo territorio in relazione allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi, hanno deferito in stato di libertà due giovani, uno di 18 e l’altro di 21 anni, sorpresi in possesso di 14 dosi di marijuana pronte allo spaccio e 145 euro in contanti, provento dell’attività illecita svolta.

L’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri ha consentito, inoltre, di segnalare alla Prefettura di Nuoro, quale assuntore, uno studente di 15 anni, trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana.