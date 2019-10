Arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per maltrattamenti in famiglia e resistenza e minacce a P.U un pregiudicato cagliaritano

Cagliari, 31 Ott 2019 – Nel tardo pomeriggio di ieri sulla linea del 113 è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di una donna in lite con il fratello ubriaco.

Il Centro Operativo ha immediatamente allertato un equipaggio della Squadra Volanti che ha raggiunto l’abitazione nel centro di Pirri. Al loro arrivo i due poliziotti si sono trovati un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica che inveiva frasi sconnesse nei confronti di due agenti.

Dopo essere riusciti a far calmare l’uomo, P.S., di 44 anni, cagliaritano, pregiudicato, gli agenti hanno parlato con la sorella visibilmente scossa. Inoltre all’interno dell’abitazione era presente l’anziana madre vittima delle continue violente vessazioni da parte del figlio, ulteriormente inasprite in questi ultimi mesi dove le minacce di morte erano all’ordine del giorno. L’uomo ogni qualvolta rincasava ubriaco assumeva un atteggiamento violento nei confronti della sorella e della madre, già sofferente di patologie mediche croniche ulteriormente aggrevate dal comportammo del figlio, il quale avanzava pretese in merito alla proprietà della casa.

Quindi i due poliziotti vista la gravità della situazione, hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia ma nell’accompagnarlo in Questura questi ha assunto un atteggiamento violento e minaccioso anche nei confronti dei poliziotti: “ti faccio fare la fine dei tuoi colleghi di Trieste” e quanto ha esclamato l’uomo, mimando con le mani una pistola.

In seguito, negli uffici della Questura, al termine degli atti di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di sicurezza in attesa di essere condotto all’udienza per direttissima previsto per oggi.