Arrestati un 18enne e un 17enne dai carabinieri della compagnia di Sassari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sassari, 30 Ott 2019 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato due giovani Sassaresi, B.R., 18 anni ed un minore di 17 anni, per detenzione ai fini del traffico di stupefacenti.

Gli arresti sono il risultato di un’attività ad ampio raggio portata avanti dai militari della Compagnia Carabinieri cc e finalizzata a colpire con decisione il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città, non solo in centro storico, ma anche nelle altre zone ad alta densità residenziale.

Infatti, nel corso di uno di questi servizi, gli investigatori del Nucleo Operativo Radiomobile dell’Arma sassarese hanno effettuato un blitz in un appartamento della zona di Prunizzedda, a ridosso del Monte, al cui interno un minore 17enne nascondeva circa 300 grammi di marijuana, già imbustata e pronta per essere spacciata, oltre a bilancini elettronici di precisione ed al consueto materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso dell’operazione è stata effettuata un’ulteriore perquisizione a casa di B.R. dove sono stati rinvenuti altri 500 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento.

Quindi i due ragazzi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.