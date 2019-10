A Golfo Aranci carabinieri della Stazione del paese arrestano un 20enne perché perseguitava la sua ex.

Golfo Aranci (SS), 30 Ott 2019 – I Carabinieri della Stazione di Golfo Aranci hanno arrestato un ventenne residente ad Olbia, che si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti della ex compagna.

L’uomo dal luglio scorso, periodo in cui i due hanno smesso di frequentarsi, aveva iniziato a comportarsi in modo molesto, a volte aggressivo, nei confronti della ex compagna, minacciandola tra l’altro in più circostanze di diffondere alcune immagini e video sessualmente espliciti che li ritraevano insieme, comportamento che configura il cosiddetto reato di “Revenge Porn”.

Per questa ragione da allora, dalle prime denunce della donna, il personale dell’Arma aveva cominciato a monitorare il comportamento del giovane, dando intanto alla vittima indicazioni e suggerimenti per la propria autotutela in caso di eventuali nuove invettive o altre manifestazioni di rabbia.

Quindi ieri il giovane ha aspettato che la sua ex facesse ritorno dalla pausa caffè dal lavoro con una sua amica e, avvicinatosi a lei, ha iniziato ad insultarla pesantemente. La donna, impaurita dall’ennesima aggressione verbale, è riuscita in qualche modo a divincolarsi, allontanarsi e a chiamare i Carabinieri, il cui immediato intervento ha consentito di fermare l’uomo che nel frattempo, aveva sfogato la sua rabbia – anche di fronte ai militari poco dopo essere giunti sul posto – prendendo a sassate l’autovettura della donna.

I militari hanno pertanto arrestato lo stalker, che è stato trasferito al carcere di Nuchis in attesa del processo di convalida.