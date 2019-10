Vertenza latte, assessore Murgia: “entro un mese il tavolo ministeriale”

Cagliari, 29 Ott 2019 – “Abbiamo avviato un dialogo con il Governo individuando un percorso definito che consenta di trovare soluzioni per i nostri pastori e per l’intero comparto ovicaprino”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, al termine del tavolo per la vertenza latte che si è tenuto oggi nel palazzo della Regione, a Cagliari, con il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.

“Fin dall’insediamento – ha sottolineato l’assessore Murgia – la Giunta Solinas ha fissato come priorità la questione latte chiedendo più volte al Governo un intervento concreto. L’incontro di oggi è servito per individuare una strategia comune”. Il ministro “ha accolto le nostre richieste impegnandosi a convocare entro un mese il tavolo nazionale per fare il punto della situazione e per avviare una programmazione che miri a diversificare la produzione. Oltre al pecorino romano, infatti, occorre rilanciare Pecorino sardo e Fiore sardo, prodotti di nicchia da valorizzare”. Dall’esponente del Governo sono arrivate altre rassicurazioni: “Si è detta pronta – ha aggiunto Gabriella Murgia – a emanare gli ulteriori decreti, a cominciare da quello sul monitoraggio del latte. Un provvedimento particolarmente atteso perché se sappiamo quanto latte viene prodotto e trasformato sappiamo anche chi produce eccedenze, la vera causa del crollo del prezzo del latte”. Com