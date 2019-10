Usa, democratici: giovedì la Camera vota sulle procedure per l’impeachment

Washington, 29 Ott 2019 – La Camera voterà giovedì per formalizzare le procedure di impeachment per la prossima fase dell’indagine nei confronti del presidente Trump.

Lo ha annunciato la speaker della Camera, Nancy Pelosi. L’esponente dem ha aggiunto che questa decisione “garantirà trasparenza e fornirà un percorso chiaro per andare avanti”.

La risoluzione, che “stabilisce le procedure per le udienze”, stando ad una dichiarazione di Pelosi, sarà il primo voto della Camera in seduta plenaria sull’indagine di impeachment da quando è iniziata un mese fa. “Stiamo prendendo questa misura per eliminare ogni dubbio sul fatto che l’amministrazione Trump possa trattenere i documenti, bloccare la testimonianza di testimoni, ignorare mandati puntualmente autorizzati o continuare a ostruire la Camera”, ha scritto Pelosi in una lettera ai dem, riferisce Politico.

Fino ad ora, le sedute dell’indagine si erano svolte a porte chiuse. E i Democratici avevano insistito di non aver bisogno di un voto formale della Camera per autorizzare i prossimi passaggi del procedimento di impeachment.

La lettera di Pelosi delinea, di fatto, un cambio di posizione. La leadership Dem ha infatti reso noto che con questo voto, l’obiettivo è “di riaffermare la validità dell’intero processo”. Non solo. Il voto di giovedì sull’impeachment è stato considerato necessario anche per rispondere alle accuse dei Repubblicani e della Casa Bianca, che nelle scorse settimane avevano denunciato i Dem di non aver garantito un giusto processo nei confronti del presidente Trump. “Stiamo facendo questo passo per eliminare ogni dubbio sul fatto che l’amministrazione Trump possa avere il diritto di trattenere documenti, impedire la deposizione dei testimoni, ignorare le citazioni debitamente autorizzate o continuare a ostacolare la Camera dei Rappresentanti”, ha concluso Pelosi nella sua lettera.

“Non saremo in grado di commentare fino a quando non avremo visto il testo, ma la speaker Nancy Pelosi ammette finalmente quello che l’America già sapeva, ovvero che i democratici stanno conducendo un processo di impeachment non autorizzato. Le loro segrete e oscure deposizioni a porte chiuse sono completamente illegittime e lo sono in modo irreversibile”. Lo afferma la Casa Bianca commentando il prossimo voto dei democratici per le procedure per la prossima fase dell’indagine sull’ impeachment.