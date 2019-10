Un libero professionista di Meana Sardo mentre pulisce la canna fumaria del suo camino cade al suolo, ricoverato a Sassari con una prognosi di 30 giorni di cure e riposo.

Meana Sardo (Nu), 29 Ott 2019 – Ieri alle ore 16.30 circa, a Meana Sardo (Nu), i carabinieri della Stazione del paese sono intervenuti presso l’abitazione di un libero professionista, 55enne, che per cause accidentali, nell’effettuare lavori di pulizia della canna fumaria sul tetto della propria abitazione, è precipitato al suolo dall’altezza di circa 5 metri. Subito dopo l’allarme sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’elisoccorso del 118 che ha prestato le prime cure sul posto e poi trasportato il ferito presso l’ospedale di Sassari in codice rosso ove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Nelle ore successive, fortunatamente, i sanitari hanno sciolto la prognosi assegnando 30 giorni per politrauma contusivo.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della locale Stazione.