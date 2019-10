Truffa ai danni di un’anziana: militari della Gdf di Sassari denuncia un professionista algherese per circonvenzione di persona incapace

Alghero (SS), 29 Ott 2019 – La Guardia di Finanza di Alghero, coordinata dal Comando Provinciale di Sassari, ha portato a termine un’attività investigativa inerente una truffa messa a segno da un professionista algherese nei confronti di una anziana concittadina che avrebbe approfittato dello stato di salute della donna per convincerla ad elargirgli importanti somme di denaro.

L’indagine è partita dopo un esposto presentato alla caserma di via Garibaldi dal figlio della vittima con il quale venivano segnalate anomale movimentazioni sul conto corrente della madre, in particolare assegni in uscita disposti a favore di uno sconosciuto risultato poi essere un conoscente della donna, residente ad Alghero ed iscritto in un albo professionale.

Il professionista, approfittando dello stato di confusione dell’anziana signora, affetta da problemi di memoria, l’avrebbe convinta a versargli rilevanti somme di denaro, non fornendo, successivamente, i motivi di tali transazioni al tutore legale dell’anziana.

L’attività delle Fiamme Gialle, mirata alla ricostruzione dei flussi finanziari intercorsi tra l’indagato e la vittima sono state attraverso mirate ed approfondite indagini bancarie che hanno consentito, tramite l’analisi degli importi erogati, di quantificare la truffa subita in oltre 40.000 euro.

Al termine degli accertamenti, il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Sassari per il reato di circonvenzione di persona incapace ed il P.M. titolare delle indagini, condividendo le risultanze investigative, ha disposto la notifica in questi giorni dell’avviso di conclusione delle indagini.