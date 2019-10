Il Prefetto di Cagliari riceve l’Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto in Italia

Cagliari, 29 Ott 2019 – Questa mattina, a Palazzo Regio, il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha ricevuto in visita di cortesia l’Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto in Italia S.E. Hisham Mohamed Moustafa Badr.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha evidenziato i legami di antica data che legano la Sardegna all’Egitto, testimoniati da numerosi reperti archeologici.

Sotto tale profilo, il Prefetto e l’Ambasciatore si sono intrattenuti sulle possibili opportunità che possono essere offerte in futuro da tali testimonianze storiche, attraverso più forti legami di interscambio culturale tra i due Paesi.

Al contempo, l’Ambasciatore ha sottolineato come la sua presenza in Sardegna sia proprio finalizzata, oltre che a rinsaldare il legame di amicizia tra i due popoli, anche ad avviare proficui rapporti di cooperazione e ad approfondire le molteplici possibilità esistenti per implementare ulteriormente i rapporti commerciali attraverso una più puntuale conoscenza delle opportunità esistenti.