Ingente furto in un salumificio di Selargius: trafugati circa 170 prosciutti per un valore di oltre 25 mila euro.

Selargius (Ca), 28 Ott 2019 – Questa notte, dei ladri hanno fatto irruzione nel salumificio Noa Feudo Sardo, ubicato nella zona artigianale di Selargius.

La spiacevole scoperta è stata fatta questa mattina, all’apertura dei locali, dagli stessi impiegati e operai dell’azienda ai quali non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Selargius. Immediatamente sono scattate le indagini con l’aiuto dei colleghi specializzati della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con attività di sopralluogo, analisi dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze e rilievi tecnico-scientifici al fine di raccogliere elementi utili alle indagini.

I ladri sono entrati in azione verso le 2 di notte. Con l’aiuto di una scala, hanno avuto accesso nel piazzale del salumificio scavalcando il muro di recinzione sito nella parte retrostante dell’edificio che confina con la campagna circostante. Successivamente, dopo aver neutralizzato il sistema di allarme, hanno forzato una porta laterale del salumificio che immette direttamente nella cella di stagionatura. Una volta all’interno, si sono appropriati di circa 170 prosciutti stagionati che erano stati messi in grossi contenitori, pronti per essere immessi sul mercato rispondendo alle richieste dei centri commerciali.

Dalle prime ricostruzioni, il furto sarebbe stato messo a segno da un gruppo di ladri ben organizzato che avrebbe agito indisturbato all’interno dell’azienda per tutta la notte e studiato il piano nei minimi dettagli.