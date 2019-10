Gdf Sassari: controlli in tutta la provincia sulle richieste di sussidi pubblici e denunciati 22 soggetti per presentazione di false dichiarazioni.

Sassari, 28 Ott 2019 – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, nell’ambito delle attività a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, i reparti operativi della Gdf dislocati nella provincia hanno concluso, per l’anno in corso, oltre 100 controlli sui sussidi concessi a cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata.

Il lavoro delle Fiamme Gialle si è concretizzato in 73 controlli condotti nei confronti di soggetti che a vario titolo hanno ottenuto contributi economici pubblici specificatamente per prestazioni scolastiche (mense, libri, borse di studio, tasse universitarie), servizi socio sanitari domiciliari, integrazioni per le rette degli asili nido e gratuiti patrocini che hanno portato alla scoperta di 22 posizioni irregolari e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 18 responsabili per presentazione di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento di vari sussidi.

Altri 28 controlli sono stati condotti in materia di Ticket sanitari che hanno permesso di constatare 22 posizioni irregolari (circa il 78% dei controllati) inerenti percettori di prestazioni sanitarie a completo carico delle relative A.S.L. che dovranno rimborsare i benefici indebitamente percepiti.