Con Air Italy il 25% di sconto prima della mezzanotte di Halloween

Olbia, 28 Ott 2019 – Grazie alla promozione Halloween, prenotando entro il 31 Ottobre, si può volare a New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Maldive, Mombasa, Zanzibar, Tenerife, Sharm el Sheikh, Cagliari e Lamezia Terme, usufruendo di uno sconto fino al 25%. La promozione è valida per partenze da tutta Italia nel periodo dal 5 novembre 2019 al 15 settembre 2020.

Inoltre, grazie alle compagnie partner, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, dal 29 Marzo al 15 settembre 2020, si può volare sempre con tariffe scontate verso Anchorage, Honolulu, Hawaii, Las Vegas, Portland, Seattle, Salt Lake City e molte altre destinazioni.

Grazie ai nuovi orari invernali entrati in vigore da ieri, i collegamenti diretti pluri-giornalierli fra gli aeroporti nazionali serviti da Air Italy e Milano Malpensa non solo consentono di effettuare comodi voli di andata e ritorno in giornata, ma risultano in connessione con i voli internazionali verso il Nord America, l’Africa e le Maldive.

Air Italy collega Milano con Nord America (New York e Miami per tutto l’anno, San Francisco, Los Angeles, Toronto durante la stagione estiva), Africa (Il Cairo, Dakar, Lagos, Accra, Sharm el Sheikh per tutto l’anno, Zanzibar e Mombasa durante la stagione invernale), le Maldive e Tenerife durante la stagione invernale.

Tutte queste destinazioni sono in vendita a tariffe davvero convenienti e orari comodissimi, via Milano Malpensa, da Roma Fiumicino, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari e Lamezia Terme.