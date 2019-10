Gdf Tenenza d’Iglesias scopre evasore totale che ha occultato al fisco oltre 979.000 euro

Cagliari, 27 Ott 2019 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel Sulcis Iglesiente nel settore della ristorazione.

L’input operativo è scaturito da una specifica analisi di rischio centralizzata, che ha individuato precisi “target” tra le oltre 64.000 posizioni approfondite su tutto il territorio nazionale di contribuenti che, pur avendo ricevuto specifico invito a presentare le previste dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi per l’annualità 2016.

L’azione dei Finanzieri, basata sulla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti e sull’esame della documentazione contabile reperita, ha permesso di ricostruire il volume d’affari realizzato dalla società e di qualificare il contribuente come “evasore totale” per l’anno d’imposta 2016, avendo omesso di presentare la prescritta dichiarazione annuale ai fini delle Imposte Dirette e I.V.A.

La società è risultata aver occultato ricavi per l’annualità in verifica per un ammontare pari a 979.134 euro e un’I.V.A. per 45.988 euro, oltre ad aver omesso il versamento delle ritenute sulla retribuzione del personale dipendente per oltre 4.400 euro.

Dall’inizio dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ha consentito, con il solo riferimento agli evasoti totali, di far “emergere” 56 soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente ricavi per oltre 8.700.000 euro con una conseguente evasione dell’I.V.A. per 2.884.000 euro.