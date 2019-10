Scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Porto Torres una rivendita di materiale edile completamente sconosciuta al fisco.

Porto Torres, 26 Ott 2019 – I finanzieri della Tenenza di Porto Torres, coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una rivendita di materiale edile di Sorso.

I militari hanno sviluppato un’attività di riscontro sul campo scoprendo che la società, oltre ad irregolarità in materia di Iva, aveva omesso di presentare anche le dichiarazioni per le imposte dirette e per l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), configurandosi così come evasore totale.

La posizione del contribuente è stata quindi approfondita attraverso una verifica fiscale che ha permesso di ricostruire un volume d’affari di oltre 230.000 euro per il quale non erano state dichiarate e versate imposte sui redditi per oltre 25.000 euro e IVA per oltre 20.000 euro.