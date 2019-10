Installazione di defibrillatori presso le sedi della Prefettura e della Questura di Cagliari

Cagliari, 26 Ott 2019 – Il Rotary Club Cagliari, nell’ambito del progetto “Cagliari città cardioprotetta” ha fatto omaggio alla Prefettura e alla Questura di Cagliari di alcuni defibrillatori con teca a muro.

Gli apparecchi saranno installati presso gli Uffici della Prefettura di Piazza Palazzo e di Viale Buoncammino, mentre, quelli donati alla Questura, saranno posizionati presso le sedi di Via Amat, di Via Venturi e la Caserma “Carlo Alberto” in Viale Buoncammino a Cagliari.

La presenza dei defibrillatori costituisce un presidio sanitario di grande importanza per gli Uffici della Prefettura e della Questura, frequentate quotidianamente da un considerevole numero di utenti nonché – per la sede sita a Palazzo Regio – anche da numerosi turisti.

In considerazione della sua rilevanza, la lodevole iniziativa verrà resa pubblicamente nota, alla presenza del Prefetto, del Questore e del Presidente del Rotary Club di Cagliari, nel corso di una breve cerimonia in programma lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 12.00, presso la sede della Prefettura di Viale Buoncammino.