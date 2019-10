Gdf Alghero scopre evasione fiscale di oltre 115 mila euro

Alghero (SS), 26 Ott 2019 – Nel corso dei servizi istituzionali di prevenzione e repressione degli illeciti tributari disposti dal Comando Provinciale di Sassari, i finanzieri della Compagnia di Alghero hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta con sede nella città catalana, esercente l’attività di bar e somministrazione bevande.

Il servizio svolto, iniziato come semplice controllo di routine, ha evidenziato subito profili di criticità agli occhi dei militari operanti, i quali hanno ritenuto di approfondire l’attività attraverso una verifica fiscale con l’esame e l’analisi di tutti gli aspetti economico-finanziari dell’impresa dal 2016 al 2019. E, quindi, in questo contesto, è stato constatato che il responsabile legale dell’attività aveva completamente omesso di presentare le previste dichiarazioni dei redditi dal 2016, le connesse dichiarazioni IVA omettendo altresì la tenuta delle prescritte scritture contabili e la registrazione dei corrispettivi, obbligando così i finanzieri a “ricostruire” la sua posizione fiscale attraverso altri elementi ed informazioni comunque acquisiti.

L’esito complessivo della verifica ha consentito di rilevare ricavi non dichiarati per oltre 115.000 €, con un’evasione IVA di 13.000 € ed IRAP per oltre 56.000 €.