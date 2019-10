Giornata nazionale contro le truffe agli anziani. Oggi a Cagliari la quarta edizione: “Più sicuri insieme”.

Cagliari, 25 Ott 2019 – “Più sicuri insieme” è la Campagna Nazionale di informazione e di sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani, giunta quest’anno alla sua quarta edizione promossa dall’Anap Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) insieme al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

Questo l’argomento trattato questa mattina a Cagliari, nel corso di un convegno regionale tenutosi presso la Sala all’Exmà, aperto dagli indirizzi di saluto rivolti ai presenti dal Prefetto di Cagliari, Bruno Corda e dal Presidente di Confartigianato Sardegna, Antonio Matzutzi, unitamente al Vice Sindaco di Cagliari, Giorgio Angius ed all’Assessore Regionale agli Affari Generali, Valeria Satta.

Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone della terza età, rappresenta un’urgenza per le Istituzioni, chiamate fornire delle risposte adeguate, impedendo che i cittadini si trovino ad affrontare delle situazioni minacciose. In questo contesto, la campagna “Più sicuri insieme” vuole rafforzare la sicurezza reale e percepita suggerendo, attraverso la diffusione di materiale informativo, comportamenti e semplici regole per prevenire il coinvolgimento degli anziani in reati che li vedono spesso vittime.

La rilevanza locale del fenomeno, gli strumenti per prevenirlo e le misure di sicurezza praticabili sono stai al centro degli interventi che si sono succeduti a cura del diversi relatori (il Segretario nazionale dell’ANAP Confartigianato, il Vice Prefetto Vicario Paola Dessì, il Vice Questore Vicario Giovanni Marziano, il Direttore della Città Metropolitana, Stefano Mameli, il Direttore della Città Metropolitana, Stefano Mameli ed il rappresentante dell’Assessorato Regionale alla Sanità, Antonio Tanda) che hanno anche offerto spunti di riflessione sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nel Capoluogo ed in provincia, altresì offrendo uno riepilogo delle principali iniziative assunte nel periodo.

Nel corso del Convegno sono stati poi presentati un aggiornato vademecum anti-truffa ed un depliant, redatti con i contributi forniti dalle Forze di Polizia, che contengono alcune regole semplici e facilmente praticabili, suggerite per difendersi dai rischi di truffe e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

Per iniziativa del Prefetto Corda, concordata con l’Assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu e condivisa con i Presidenti dell’ordine dei Medici e dell’Ordine dei Farmacisti, il suddetto materiale sarà distribuito capillarmente per il tramite dei medici di famiglia e delle farmacie, che per la propria attività quotidiana sono in frequente contatto con gli anziani ed in grado di assicurare affidabilità e rapporti di fiducia con gli interessati.

L’attività di diffusione e distribuzione del materiale illustrativo sarà realizzata con la collaborazione dell’Anap di Confartigianato Sardegna, da tempo impegnata per favorire una sempre maggiore informazione sui rischi in favore degli anziani. Secondo quanto riferito dal Segretario nazionale dell’Anap nel suo intervento, per gli anziani l’arma migliore per difendersi dalle truffe consiste nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni a rischio: quindi, informare gli anziani significa renderli più sicuri. Com