Polizia Locale e Guardia di Finanza insieme contro il commercio ambulante abusivo nel centro storico

Cagliari, 24 Ott 2019 – Nell’ultima settimana 5 i venditori ambulanti sono stati sanzionati con una multa e sequestrato loro tutta la merce e le attrezzature utilizzate per esporre e vendere il prodotti illegali. Infatti prosegue l’attività di contrasto al commercio ambulante abusivo nel centro storico di Cagliari da parte della Polizia Locale e della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cagliari.

Soltanto nell’ultima settimana, sono stati sanzionati 5 venditori ambulanti non autorizzati che esercitavano la vendita nelle vie dove non è consentita: per loro una multa, il sequestro della merce e delle attrezzature utilizzate. Migliaia gli oggetti posti sotto sequestro.