Marito e moglie, all’interno di un appartamento di via San Giovanni a Cagliari gestivano lucrosa attività di spaccio, Arrestati dalla Polizia di Stato.

Cagliari, 24 Ott 2019 – Ieri mattina, personale del gruppo “Falchi”, nell’ambito di mirati servizi antidroga, ha arrestato Paolo Sanna, di 65 anni, di Cagliari, pregiudicato, e Daniela Loi, di 42 anni, anch’essa cagliaritana.

Notizie confidenziali hanno portato a ritenere che l’appartamento dove vive la coppia sia luogo di spaccio, il tutto testimoniato da vari servizi d’osservazione effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile.

Ieri i poliziotti, dopo aver notato un potenziale cliente entrare nell’appartamento dei due, lo hanno immediatamente bloccato una volta uscito dall’abitazione. E, infatti, l’uomo aveva appena acquistato circa 0,14 grammi di cocaina.

Visto ciò, i “Falchi” della Squadra Mobile, avendo il fondato sospetto che all’interno dell’abitazione fosse occultata la “merce”, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Sanna e Loi, riuscendo a scoprire diverso stupefacente ben nascosto in vari angoli della casa, per un totale di circa 20 grammi tra eroina e cocaina, ben suddivisa in varie bustine. Inoltre sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, nonché 290 euro, sicuramente frutto della cospicua vendita.

Quindi i coniugi sono stati dichiarati in arresto e ultimate le formalità di legge, su disposizione dell’A.G. di Cagliari sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.