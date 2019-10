Incidenti stradali – Una donna della provincia di Oristano esce di strada nei pressi di Ovodda, soccorsa dai carabinieri della compagnia di Tonara.

Ovodda (Nu), 24 Ott 2019 – Questa mattina alle ore 10.30 circa in Ovodda (Nu) i Carabinieri della Stazione del paese ed i colleghi del Norm – aliquota radiomobile della compagnia di Tonara, sono intervenuti sulla SP 61 al km 4 ove una signora della provincia di Oristano, per cause in corso d’accertamento verosimilmente dovute alle condizioni dell’asfalto bagnato, ha perso il controllo dell’auto uscendo fuori strada e, dopo alcuni ribaltamenti, terminava la propria corsa in un terreno limitrofo.

Vigili del fuoco e personale sanitario intervenuto sul posto subito dopo l’allarme, hanno estratto la donna dalla vettura e prestato i primi soccorsi poi i sanitari di una unità medica l’ha portata presso l’ospedale di Nuoro dove i sanitari l’hanno ricoverata ma non corre pericolo di vita.

Il traffico veicolare in transito ha subito dei rallentamenti, dopo la rimozione del mezzo e alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza della strada la circolazione stradale è ripresa regolarmente.