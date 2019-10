Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha ricevuto l’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio

Cagliari, 24 Ott 2019 – Questo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto l’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio Comandante Marittimo Nord La Spezia, che domani 24 presenzierà al passaggio di consegne tra il Comandante uscente del Supporto Logistico e di Presidio della Marina Militare in Sardegna, il capitano di vascello Mirco Marchini, e il nuovo Comandante il contrammiraglio Edoardo Compiani.

Nel lungo e cordiale colloquio, l’ammiraglio Lazio ha auspicato l’opportunità di una maggiore presenza navale stabile da parte della Marina Militare sul territorio di Cagliari, con una più significativa capacità di ormeggio, una logistica più articolata e maggiori servizi.

Una prospettiva che potrebbe concretizzarsi, nel corso del prossimo triennio, con il potenziamento del personale, il posizionamento stabile di due navi e l’arrivo in città di molte famiglie dei militari, contribuendo in questo modo ad un incremento dell’economia del capoluogo. Ciò comporta però la risoluzione di alcuni problemi portuali, con l’identificazione di una banchina dedicata e la risoluzione, in tempi brevi, delle problematiche che bloccano il Porto Canale.

Il sindaco da parte sua ha sottolineato il suo pieno sostegno, con quello di tutta l’amministrazione, per tale prospettiva, aggiungendo che ora c’è su questi problemi una visione più chiara e rimarcando la necessità di un impegno istituzionale di più alto livello per la loro definitiva risoluzione. Com

