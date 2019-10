Il Prefetto di Cagliari Bruno Corda riceve in visita di cortesia l’Ammiraglio Giorgio Lazio e l’Ammiraglio Edoardo Compiani.

Cagliari, 24 Ott 2019 – Ieri pomeriggio, a Palazzo Regio, il Prefetto di Cagliari Bruno Corda ha ricevuto in visita di cortesia l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo Nord, accompagnato nell’occasione dall’Ammiraglio Edoardo Compiani, che domani assumerà il Comando della Marina Militare della Regione Sardegna.

Nel corso del cordiale incontro, l’Ammiraglio di Divisione Lazio ha voluto sottolineare come, in Sardegna, il lavoro svolto dalla Marina Militare sia facilitato, oltre che dalla forza e dall’affiatamento che unisce le squadre che operano nel locale Comando, anche dal favorevole ambiente creatosi con tutte le Istituzioni e le realtà territoriali, che si traduce in un significativo valore aggiunto in termini di operatività.

L’Ammiraglio Compiani, a sua volta, ha espresso il proprio compiacimento per l’incarico che si accinge a ricoprire; inoltre, ha evidenziato che si troverà nuovamente ad operare in un contesto già ampiamente conosciuto, in ragione del precedente servizio prestato a Cagliari, sede che ha dovuto lasciare, nel luglio del 2016, per assumere altro incarico a Bruxelles.

Il Prefetto Corda, nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno costantemente profuso, ha evidenziato come il lavoro della Marina Militare costituisca da sempre un punto di riferimento per l’intera comunità isolana; altresì, ha rilevato come il costante supporto e la leale collaborazione che intercorre tra organismi statali e militari non possa che produrre, in ogni occasione, positivi riflessi nella gestione e nel controllo del territorio.

Infine, il Prefetto Corda ha rivolto all’Ammiraglio Compiani i migliori auguri per il prestigioso incarico che si accinge ad assumere. Com