Denunciati due camionisti di Samassi per aver scaricato abusivamente dei materiali in un terreno di proprietà privata.

Serramanna, 25 Ott 2019 – Ieri sera a Serramanna Località “Su pranzi de sedda” i carabinieri della Stazione del paese ed i colleghi della Stazione CC di Gesturi, hanno denunciato in stato di libertà A.S., di 57 anni e C.I., di 61 anni, entrambi camioniste e dipendenti di una Azienda di Servizi di Trasporti Logistica con sede legale in Samassi.

I sue sono stati sorpresi nella flagranza di reato di scaricare in un terreno di proprietà di un privato un quantitativo pari a 50 tonnellate di materiale sfuso catalogato materiale risultato di scavi di strada il cui smaltimento è previsto in discarica autorizzata.

Area e formulari trovati in possesso dei due conducenti dei mezzi pesanti, sono stati sottoposti a sequestro e depositati presso la Procura della Repubblica di Cagliari.