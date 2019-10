Ruba il denaro contenuto in cassa e tenta la fuga spintonando un commesso: arrestato dai Carabinieri della Stazione di Quartu S.E.

Quartu Sant’Elena (Ca), 22 Ott 2019 – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per rapina un 49enne di Quartucciu con diversi precedenti di polizia.

L’uomo, dopo essere entrato nel punto vendita Saponi & Profumi di questa via Danimarca, ha prelevato il denaro contenuto in un registratore di cassa, tentando la fuga spintonando un commesso.

La pronta reazione del ladro e l’immediato arrivo di una pattuglia dell’Arma hanno consentito di bloccare il malvivente, che, al termine delle formalità di rito, sarà portato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’A.G..