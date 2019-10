La Its Città Metropolitana Scarl ricerca un Sindaco Unico per il triennio 2019/2021

Cagliari, 22 Ott 2019 – I soggetti che volessero candidarsi per l’incarico di Sindaco Unico ITS Città Metropolitana Scarl per il triennio 2019/2021, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le 12 di venerdì 22 novembre 2019.

La candidatura andrà presentata in un plico chiuso con la dicitura esterna “Avviso Pubblico per l’individuazione del Sindaco Unico di ITS Città Metropolitana Scarlo” tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o a mano all’indirizzo: ITS Città Metropolitana Scarl – Viale Trieste n.159/3 – 09123 Cagliari.

Eventuali chiarimenti sulla procedura di selezione, potranno essere richiesti tramite PEC all’indirizzo: itscittametropolitana@legalmail.it entro e non oltre venerdì 15 novembre 2019. Com

