Il Prefetto di Cagliari riceve l’Ambasciatore del Bangladesh in Italia

Cagliari, 22 Ott 2019 – Questo pomeriggio, a Palazzo Regio, il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha ricevuto in visita di cortesia l’Ambasciatore della Repubblica Popolare del Bangladesh in Italia Mr. Md Abdus Sobhan Sikder, accompagnato nell’occasione dal Console Onorario del Bangladesh in Sardegna, Salvatore Floris.

L’Ambasciatore, che ha riferito di avere già visitato diverse volte in passato la Sardegna, ha espresso particolare apprezzamento per le peculiari bellezze naturalistiche e storico-artistiche dell’Isola e ha sottolineato la speciale ospitalità che ricevono nel territorio sardo i propri concittadini, presenti numerosi, specie per motivi di lavoro.

Nel corso del cordiale colloquio sono stati evidenziati i rapporti di risalente amicizia e cooperazione che intercorrono tra l’Italia ed il Bangladesh, rinsaldati da importanti relazioni commerciali che riguardano soprattutto il settore tessile e della meccanica.

Il Prefetto Corda ha sottolineato il carattere pacifico e laborioso degli cittadini bengalesi, auspicando una sempre maggiore collaborazione, anche con le Istituzioni consolari, per sviluppare iniziative congiunte intese a favorire ulteriormente l’integrazione sul territorio.

Inoltre, è stato sottolineato come i bengalesi presenti nell’Isola siano fra le comunità maggiormente operose, capaci di offrire un valore aggiunto nel contesto dell’economia locale, oltre ad essere portatori di un ricco bagaglio culturale.

L’incontro si è svolto in un clima di reciproca intesa e cordialità ed è stato occasione per approfondire le molteplici possibilità esistenti per implementare ulteriormente i rapporti commerciali, attraverso una più puntuale conoscenza delle opportunità esistenti. Com