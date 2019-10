Il maltempo flagella il Nord Italia: notte di paura nell’Alessandrino: frane allagamenti e strade bloccate. Un morto e due dispersi.

Alessandria, 22 Ott 2019 – Notte di paura nell’Alessandrino per la violenta ondata di maltempo delle ultime ore, che sta causando ingenti danni. È stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera nell’Alessandrino. Il corpo dell’uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. Era invece già stato ritrovato, vivo, il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club. Risultano invece dispersi due anziani a Mornese.

Nella notte, a Capriata d’Orba, i Vigili del fuoco hanno salvato un brasiliano che era rimasto aggrappato a una pianta in mezzo al torrente Orba, attraversato da un flusso tumultuoso di acqua. Alle 2,30 l’uomo è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale in stato di ipotermia.

Nell’Alessandrino sono in arrivo colonne mobili di volontari della Protezione civile da Torino, Novara, Vercelli e Asti. Tra le situazioni più critiche c’è quella dell’area di Gavi, investita da frane e allagamenti. Sono state evacuate 80 persone a Castelletto d’Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. A Bosio 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricità.

Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida sta calando anche ad Alessandria. Il ponte che lo attraversa resterà comunque chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. Almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti. Numerose le frane e gli allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo Formigaro. Scuole chiuse nel capoluogo e in numerosi altri centri. La Protezione civile informa che sull’autostrada A21 è chiuso per allagamenti lo svincolo in direzione Milano della A7.Giornata dunque molto difficoltosa per il traffico.

Le valli Antigorio e Formazza, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, sono isolate da questa notte. A causa delle piogge battenti che hanno investito il Piemonte, una frana si è staccata dalla montagna a Crodo intorno alle due di notte. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata in località Ronco sulla SS659, dal km 6 al km 6.2. Il traffico è interrotto ad ogni mezzo fino a diversa comunicazione da parte di Anas. L’interruzione impedisce l’accesso ad entrambe le valli, dal momento che le due strade principali si trovano a monte della frana.

È stata riattivata a partire dalle ore 6 la circolazione sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. La società segnala inoltre che sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Al momento è prevista una riduzione dell’offerta, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria-Arquata. Rimane poi interrotta la circolazione sulla Genova-Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

Intanto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, si sta recando in Piemonte, farà il punto sull’ondata di maltempo che in queste ore sta investendo le Regioni del Nord-ovest, in particolare il Piemonte. Lo comunica in una nota la Protezione civile precisando che “le principali criticità si registrano nell’Alessandrino, dove al momento risultano circa 130 le persone evacuate.

La pioggia battente della notte ha provocato il crollo di una chiesa a Campo Ligure in provincia di Genova, investita da una frana. I Vigili del Fuoco hanno effettuato durante la notte le operazioni di ricerca sul posto e, al momento, non risultano persone coinvolte.