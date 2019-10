Controlli straordinari sulle strade di competenza dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro nello scorso fine settimana, arrestato donna extracomunitaria per resistenza a P.U. e lesioni.

Nuoro, 21 Ott 2019 – Nello scorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, con un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi, hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale attraverso posti di blocco e posti di controllo, tutti finalizzati al controllo della circolazione stradale e di persone alla guida in condizioni pericolose per sé e per gli altri.

L’attività ha permesso di identificare 437 persone, controllare 329 veicoli, accertare 7 violazioni al codice della Strada, ritirare 1 patente di guida, denunciare 1 persona per guida in stato di ebbrezza e segnalare 2 assuntori di sostanze stupefacenti.

A Siniscola, i militari della Stazione cc del paese hanno arrestato una donna extracomunitaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. La straniera, irregolare sul territorio nazionale

e con un decreto di espulsione, all’atto del controllo ha colpito un militare al volto, procurandogli un leggero trauma ed escoriazioni.

Sono sempre troppi gli incidenti che si rilevano sulle strade del territorio e per quanto sia ovvio, alla base, oltre alla guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, all’eccesso di velocità, al mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza, al rispetto delle precedenze, è ancora elevato il numero di coloro che fanno uso dei telefoni cellulari alla guida senza un sistema vivavoce, ancor di più se si considera che oggigiorno si fa largo uso delle varie applicazioni di messaggistica istantanea che richiedono anche l’attenzione visiva dell’utente con gravissimo pericolo per tutti.

I servizi messi in atto dall’Arma di Nuoro nei comuni della giurisdizione, oltre al controllo del territorio per la prevenzione dei reati in genere, sono mirati anche a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.