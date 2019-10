Rapina mano armata in una sala giochi di Cagliari: recuperata refurtiva e i carabinieri cercano gli autori della poco fruttuosa rapina.

Cagliari, 20 Ott 2019 – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Cagliarisono intervenuti presso la sala giochi “New Slot Videolottery” sita in via Peretti n. 2, dove il gestore ha riferito che poco prima due giovani, con volto coperto di cui uno presumibilmente armato di pistola, dopo averlo minacciato a consegnare l’incasso custodito nella cassaforte ad apertura programmata ma vista l’impossibilità d’impossessarsi del contenuto, hanno portavo via 25,00 euro, in contanti contenuti nella cassa, per poi darsi alla fuga a piedi per le vie limitrofe.

Le ricerche al momento hanno dato esito negativo consentendo però di rinvenire a terra, nei pressi, le banconote asportate poco prima.

Durante la rapina nessuno è rimasto ferito. Le indagini proseguiranno per identificare i responsabili dell’azione delittuosa.