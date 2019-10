Carcere per i grandi evasori, Bonafede: “Pacchetto pronto, domani in consiglio dei ministri”

Roma, 20 Ott 2019 – “Il pacchetto sul carcere per i grandi evasori è pronto”: lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Perugia dove con la famiglia ha fatto una visita privata tra gli stand di Eurochocolate. “Dopo l’incontro dell’altro ieri a palazzo Chigi con le altre forze politiche di maggioranza siamo già andati avanti e siamo praticamente alla conclusione e domani dovremmo avere nel dettaglio la norma” ha aggiunto.

“Domani dovremmo avere nel dettaglio – ha spiegato ancora Bonafede – la norma che riguarda il carcere ai grandi evasori e anche la confisca per sproporzione. Ancora non sappiamo se entrerà tutto nel decreto fiscale. Potrebbe infatti entrare anche nell’emendamento e quindi in corsa, in sede di conversione. Al di là di questo l’importante è che domani abbiamo il pacchetto sul carcere e la confisca per sproporzione per i grandi evasori”.