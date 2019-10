Rubano biciclette di pregio e tentano di rivenderle sui social: giovanissimi scoperti dai carabinieri.

Decimomannu, 19 Ott 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno individuato due giovanissimi, uno addirittura minorenne, che tentavano di piazzare sui social network delle biciclette di valore rubate a Decimomannu la notte precedente.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Decimomannu sono partite dalla denuncia di furto di un residente: sconosciuti si erano introdotti nell’abitazione della vittima portando via due mountain bike ed una bicicletta da corsa. Secondo gli investigatori dell’Arma i ladri devono essere andati a colpo sicuro, avendo notato che non si trattava di biciclette qualsiasi ma di pezzi di valore: proprio questo dettaglio è stato tenuto in debita considerazione dai militari di Decimomannu che in poche ore hanno subito posto in essere una serrata attività d’indagine. Le biciclette, immediatamente riconosciute dal proprietario, erano state messe già in vendita: ai militari sono bastati pochissimi dettagli per capire chi potessero essere gli autori. In particolare, dalle foto e dalla localizzazione dell’annuncio di vendita, sono risaliti alla zona di Domusnovas dove a seguito di una perquisizione operata dal personale dell’Arma nella serata di giovedì 18 ottobre, sono state recuperate tutte e tre le biciclette.

Due sono i giovani che sono stati denunciati per il reato di ricettazione poiché in possesso di oggetti provento di furto: si tratta di un 17enne di Domusnovas con precedenti in banca dati per reati analoghi e di un 21enne di Musei incensurato.

Le tre biciclette sono state immediatamente restituite al legittimo proprietario.