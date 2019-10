Migranti – Tra la tarda serata di ieri e questa mattina giunti sulle coste sarde oltre 70 clandestini algerini, fermati dai carabinieri e rinchiusi a Monastir

Carbonia, 19 Ott 2019 – Tra il pomeriggio di ieri e questa mattina, si sono registrati diversi sbarchi sulle coste del Sulcis. Alle ore 17:30 di ieri, a largo delle coste di Capo Teulada, sono stati rintracciati 10 migranti a bordo di un barchino in vetroresina, tutti maschi adulti, algerini; alle successive ore 22, a Sant’Anna Arresi, in località Porto Pino, i militari di Narcao nel corso del servizio perlustrativo, hanno intercettato 5 migranti algerini, maschi adulti.

Poi questa mattina a partire dalle ore 5:15 un primo sbarco è stato registrato nella località Is Pillonis, dove i Cc della Stazione di Giba hanno rintracciato 15 clandestini mentre percorrevano a piedi la strada provinciale Sp73.

Un secondo sbarco si è verificato invece alle ore 8 ancora a Porto Pino, dove i carabinieri del radiomobile della compagnia di Carbonia, hanno individuato altri 12 algerini, di cui uno è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sirai per accertamenti sanitari. In seguito, alle 8, una pattuglia di cc di Sant’Antioco, su segnalazione di un residente, ha bloccato in località Cala Sapone altri 16 migranti, algerini maschi adulti. Infine, l’ultimo sbarco è avvenuto alle ore 10:40 circa, stavolta in località Cala Fico, sull’isola di Carloforte dove i militari della Stazione cc dell’isoletta sarda, su indicazione di un passante, hanno rintracciato e fermato 18 migranti algerini, maschi e in buone condizioni.

Sono tuttora in corso le operazioni di rito e al termine delle stesse ed eventuali visite mediche, i migranti saranno tutti poi condotti a Monastir per ultimare le attività di identificazione.