Gdf Sarroch – Imprenditore agricolo evade il fisco per oltre 55.000 euro.

Sarroch (Ca), 18 Ott 2019 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di un imprenditore agricolo di Pula.

I militari nel successivo confronto delle preliminari informazioni acquisite con le risultanze contabili e gli ulteriori approfondimenti presso i clienti del soggetto verificato, hanno fatto emergere che l’imprenditore agricolo, a fronte di proventi percepiti anche a mezzo di bonifici bancari, non ha provveduto a emettere la relativa fattura e a indicare gli stessi nelle relative dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e I.V.A

L’attività ispettiva si è conclusa con la constatazione, per l’anno di imposta 2014, di ricavi non fatturati e non dichiarati per complessivi 50.035 euro e un’evasione I.V.A. per 5.003 euro.