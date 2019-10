Gdf Sanluri scopre truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: sequestrati oltre 86.000 euro confronti di un imprenditore agricolo.

Sanluri, 18 Ott 2019 – Nell’ambito delle attività a tutela della spesa pubblica e di contrasto alle frodi comunitarie, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri, in applicazione di una misura cautelare disposta dalla Giudice per le Indagini Preliminari di Cagliari, hanno eseguito il sequestro preventivo “per equivalente” – finalizzato alla successiva alla confisca – della somma di euro 86.664 nella disponibilità di un imprenditore agricolo di Sanluri.

L’adozione della misura cautelare scaturisce da una precedente attività d’indagine conclusa lo scorso giugno, a seguito della quale i militari della Guardia di Finanza avevano denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’agricoltore, ritenuto responsabile di aver utilizzato dei contratti di affitto di terreni agricoli con firma falsa – e quindi non nella sua reale disponibilità – per ottenere illecitamente finanziamenti pubblici, in parte a carico del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale (FEASR) e in parte a carico del bilancio regionale, per un importo complessivo pari alla somma poi sottoposta a sequestro.

Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, sulla scorta delle risultanze investigative emerse, ha quindi disposto il sequestro della somma di denaro equivalente all’intero profitto del reato, giacenti sui conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagato.