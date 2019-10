Comune di Cagliari lancia bando per la realizzazione dell’evento Mercatini di Natale a Cagliari

Cagliari, 18 Ott 2019 – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva per l’assegnazione dell’organizzazione e della gestione di un mercatino di Natale nella Piazza del Carmine per il triennio 2019/2021.

Le domande, redatte e trasmesse secondo le modalità indicate nel bando, dovranno essere presentate entro le ore 18 di lunedì 4 novembre 2019.

Il bando e la documentazione possono essere scaricati dal link sotto indicato – www.comune.cagliari.it

