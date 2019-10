Roma, autobus contro albero: ventinove feriti in ospedale, nove sono gravi

Roma, 16 Ott 2019 – Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. Si registrano 29 feriti di cui 9 in codice rosso. “Nessuno dei feriti è però in gravi condizioni e in pericolo di vita” comunica in una nota la Regione Lazio. L’incidente è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all’incrocio con via Oriolo.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 con otto ambulanze, i carabinieri e la polizia locale del Gruppo Cassia. L’autobus coinvolto è il numero 301.

Le persone rimaste ferite hanno riportato traumi contusivi nell’incidente. Si tratta soprattutto dei passeggeri che erano posizionati nella parte anteriore dell’autobus. Il Messaggero riporta le testimonianze di una persona a bordo: “All’improvviso ho sentito un forte rumore e mi è venuta addosso tutta la gente sull’autobus, i vetri sono scoppiati e ci sono venuti tutti in faccia. All’inizio abbiamo anche pensato che ci fosse crollato addosso un albero invece era il bus che era andato addosso alla pianta”.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti. L’Atac ha avviato un’indagine interna “per accertare le ragioni del grave incidente”. Lo fa sapere la stessa azienda scusandosi con i passeggeri coinvolti e sottolineando che si stanno “accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità”. L’autista, tra i ricoverati in codice rosso, sarà sottoposto ai test di alcol e droga.