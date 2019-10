Attentato Forestas, solidarietà presidente Solinas e assessore Lampis

Cagliari, 16 Ott 2019 – “Esprimo la più ferma condanna per l’attentato al presidio dell’agenzia Forestas di Seui. Rivolgo ai forestali del territorio la solidarietà mia personale e di tutta la Giunta, unitamente all’incoraggiamento affinché i gesti vili subìti nei confronti di chi quotidianamente lavora per la comunità non inficino il loro operato”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas.

“Il mio profondo sostegno – puntualizza l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis – va al personale della casermetta del Comune di Seui e a tutta l’agenzia Forestas, perché questo grave attentato viene commesso dopo una stagione antincendi in cui la stessa Agenzia e il suo personale hanno avuto un ruolo importante in termini di uomini e mezzi messi a disposizione. Per questo motivo – conclude Lampis – in accordo con il presidente Solinas, visiterò quanto prima la caserma di Seui per portare di persona la mia solidarietà”.