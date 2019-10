Tre giovani stranieri tra cui un minorenne arrestati dai carabinieri della compagnia di Sassari per reati di tentato sequestro di persona in concorso e tentato omicidio.

Sassari, 15 Ott 2019 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Sassari hanno arrestato R.M., di 43 anni, R.B., di 19 anni ed un minore quindicenne, tutti di nazionalità Romena, per i reati di tentato sequestro di persona in concorso e tentato omicidio.

I fatti si sono svolti in pieno centro, alla luce del giorno ed hanno visto protagonisti i tre arrestati giunti a Sassari direttamente dalla Romania per riportare, anche mediante condotte particolarmente violente, nel loro paese d’origine la vittima, una 20enne romena.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari.