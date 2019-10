ioaccolgo: i ragazzi di Ipsia Sardegna aderiscono alla campagna nazionale

Cagliari, 15 Ott 2019 – Nell’ambito del progetto nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale “Giovani Nuovi Narratori e Attori della Cooperazione allo Sviluppo”, promosso da 29 organizzazioni della società civile italiane in 69 province di tutte le regioni italiane, anche Ipsia Sardegna e Cagliari.

Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo-Aics, prevede, al termine dei laboratori di cittadinanza attiva, l’adesione dei giovani alla campagna nazionale #ioaccolgo.

I Giovani partecipanti, che provengono da Italia, Moldavia, Romania, Albania, Nigeria, Bolivia, Messico, Argentina, al fine di attirare l’attenzione pubblica sul tema dell’integrazione e della solidarietà internazionale, organizzano un evento in cui tra performance musicali e teatrali, lanciano un messaggio di accoglienza e inclusione. L’obiettivo? Combattere, così, l’indifferenza.

“Stiamo vivendo un’epoca di grandi contraddizioni socio-culturali, in cui l’inclusione e la multiculturalità non sono visti come una risorsa, ma come un problema – spiega Benedetta Iannelli Presidente di Ipsia Sardegna. Il 3 ottobre ricorreva la giornata della memoria e dell’accoglienza, come Associazione di volontariato, e il 16 ottobre saremo in Piazza per supportare i tanti giovani che hanno seguito i nostri laboratori e tutti coloro che si uniranno a noi, per promuovere i principi della Costituzione, diritti uguali per tutti e solidarietà, per dire no a politiche basate su odio e paura”

L’evento si terrà in Piazza Yenne a Cagliari il 16 ottobre alle 18.00.